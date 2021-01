6,8 Western: il nuovo calibro per il tiro a lunga distanza Browning-Winchester

Browning e Winchester hanno annunciato il lancio del 6,8 Western, nuovo calibro per il tiro a lunga distanza.

L’obiettivo è mantenere quanta più energia possibile via via che ci si allontana dalla volata senza però eccedere con il peso: è con quest’obiettivo classico che Browning e Winchester hanno sviluppato il 6,8 Western, nuovo calibro per il tiro a lunga distanza per carabine ad azione corta. La cartuccia trasferisce un’energia superiore al 6,5 Creedmoor, 6,5 PRC e 7mm Remington Magnum. Il rinculo però rimane sotto i valori consueti di .300 WSM, .300 Winchester Magnum e .300 PRC.

In 6,8 Western saranno disponibili le munizioni Winchester Expedition Big Game da 165 grani (905 m/s la velocità registrata), Winchester Ballistic Silvertip da 170 grani (890 m/s) e Browning Long Range Pro Hunter da 175 grani (865 m/s). Winchester produrrà nel nuovo calibro la maggior parte delle carabine XPR e Model 70. In casa Browning la scelta è ricaduta sulla X-Bolt.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.