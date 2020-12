Accurize Target System, il sistema per l’allenamento in bianco

La Domino distribuire l’Accurize Target System, kit per l’allenamento in bianco compatibile con le armi lunghe e corte.

In primavera fu il simulatore di tiro, adesso arriva il sistema per l’allenamento in bianco. La Domino distribuisce l’Accurize Target System, il dispositivo che permette di allenarsi a casa mentre i poligoni sono chiusi. Del kit (540 euro), compatibile con qualsiasi arma lunga o corta, fanno parte una cartuccia laser che emette un segnale al momento dello sparo, un portabersaglio frontale e un bersaglio cui se ne possono aggiungere altri di tipo diverso (discipline olimpiche, caccia, simulazione di tiro dinamico). I risultati si visualizzano in tempo reale sulla app, disponibile gratuitamente su iOS e Android. L’Accurize Target System funziona a una distanza compresa tra i 5 e 10 metri.

