Aimpoint Micro H-2 2 Moa, punto rosso molto robusto

Aimpoint Micro H-2 2 Moa è un mirino a punto rosso compatto e leggero, derivato dalla versione militare T-2: nasce per equipaggiare fucili a canna liscia e carabine semiautomatiche.

Essendo un’ottica nata per l’impiego militare, l’Aimpoint Micro H-2 2 Moa è estremamente robusto: realizzato in alluminio, ha una lunghezza di 68 mm e una larghezza di 41 mm, per un peso contenuto in 93 grammi (con l’attacco a sgancio rapido).

Il Micro H-2 2 Moa ha fattore d’ingrandimento 1X con punto rosso centrale da 2 Moa, diametro che consente di mirare con grande precisione. Alla distanza di 5 metri copre un’area del bersaglio di 0,3 cm che diventano 1,5 cm a 25 metri e 3 cm a 50 metri.

La luminosità del punto può essere regolata su 12 livelli: sono selezionabili attraverso la manopola presente sul lato destro dell’ottica.

Sono disponibili diversi tipi di attacco rapido di diversa altezza e tipo di attacco. Si va dalla slitta Picatinny alla scina a coda di rondine da 11 mm, impiegata nelle carabine ad aria compressa.

Durata di 50mila ore

Ad alimentare il Micro H-2 è una batteria al litio da 3 V Cr2032 che ha un’autonomia eccezionale: 50 mila ore pari a oltre 5 anni di funzionamento.

Abbiamo impiegato l’Aimpoint Micro H-2 2 Moa nel test della carabina Adc M5 Swat Plus che troverete nel numero di febbraio di Armi Magazine, in edicola dal 16 gennaio 2021.