Annullata Iwa 2021

Niente Iwa 2021. E così il salto sarà triennale, dal 2019 al 2022 (3-6 marzo). L’epidemia non è ancora sotto controllo, i governi limitano gli spostamenti internazionali e impongono quarantene ai viaggiatori. Così NürnbergMesse, cui espositori e visitatori cominciavano a chiedere certezze, ha deciso di far slittare l’appuntamento direttamente al 2022. «Nonostante il contesto, per la fiera si erano registrati più di 1.000 espositori» dice Petra Wolf, consigliera d’amministrazione di NürnbergMesse. «È dunque con grande rammarico che ci vediamo costretti a posticipare l’evento al 2022. L’impegno degli espositori e la loro volontà di partecipare alla fiera rinforzano le nostre certezze sul ruolo di Iwa nel mondo delle armi e della caccia».

NürnbergMesse sta lavorando a una serie di eventi, in presenza e virtuali, che “offrano al settore l’opportunità di stare in contatto in questi mesi turbolenti”. Il primo appuntamento del format Road to Iwa 2022 si terrà venerdì 12 marzo 2021, il giorno in cui sarebbe dovuta cominciare Iwa. E dunque c’è da aspettare ancora.

