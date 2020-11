Armerie aperte: la nota di Assoarmieri

Armerie aperte in tutta Italia: Assoarmieri spiega perché.

Armerie aperte anche nelle zone rosse. Lo annuncia Assoarmieri analizzando nel dettaglio l’ultimo decreto anticontagio. Sono due i motivi che consentono di evitare la serrata. Innanzitutto il governo consente il commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero in esercizi specializzati – e per Assoarmieri è una buona definizione dell’attività di un’armeria.

E poi le armerie si dedicano anche, se non prevalentemente, a “riparare [le armi] mediante revisione generale meccanica completa e a rimetterle a nuovo”. Interventi di questo tipo rientrano nella categoria generale della “riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature”, non sospesa come tutte le attività produttive. Agli esercenti che dovessero collaudare le ami presso un poligono di tiro Assoarmieri suggerisce inoltre di contattare la prefettura e chiedere l’autorizzazione a procedere. È lecito pensare che il collaudo rientri tra le comprovate esigenze lavorative per cui gli spostamenti sono consentiti.

