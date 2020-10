Armi dell’esercito americano, nuova fornitura per Fn America

Nuova commessa per Fn che mantiene la M249 Saw tra le armi dell’esercito americano.

Tra le armi dell’esercito americano continuerà a esserci la Fn M249 Squad Automatic Weapons, meglio conosciuta come M249 Saw. Fn America si è infatti aggiudicata un nuovo contratto della fornitura che va avanti dagli anni Ottanta. La nuova consegna, di cui al momento non si conoscono numeri né controvalore economico, sarà completata entro il 2025.

La Fn M249 Saw, mitragliatrice leggera 5,56 mm ad alta precisione, è impiegata in oltre 30 Paesi; suo aspetto distintivo è il buffer idraulico antirinculo all’interno del calcio in polimero. Oltre che per la M249, Fn America ha in vigore contratti pubblici per la M240 e le sue varianti e, con il Comando operazioni speciali degli Stati Uniti, per MK 46, MK 48, MK 17 e MK 20 SSR.

