Armi Magazine dicembre 2020 è in edicola!

Armi Magazine dicembre 2020 vi aspetta in edicola dal 18 novembre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, dove spicca l’americanissimo revolver Kimber K6s Texas Edition, camerato .357 magnum, con canna da due pollici e cane esterno.

Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare Haenel Cr 223 cal. .223 Remington, B&T Apc-9 G Pro cal. 9×21 Imi, Pedersoli 86/71 Boarbuster Mark II cal. .45-70 Government, Benelli Ethos Black cal. 28 magnum, Armsan A6 16 cal. 16, Cz 455 Mini Sniper cal. .22 Lr, Sdm Ak-47 Spetsnaz Limited Series Fde cal. 7,62×39 mm e Caesar Guerini Invictus II Ascent Trap cal. 12. Il super-test sulle munizioni è dedicato alla Eley Subsonic Hollow, una .22 Long Rifle espansiva nata per la piccola caccia, ma che si comporta bene anche in poligono. Nel 1907, la Roth-Steyr Modello 07 camerata nell’omonimo calibro 8 millimetri aprì la strada alle successive forniture per armare l’esercito del Kaiser: scopriamo come far rivivere la creatura proposta da George Roth, attraverso una ricarica tanto impegnativa quanto affascinante. Continuiamo questo tuffo nel passato con due ex-ordinanze, entrambe ‘corte’: la Tokarev Tt 33 cal. 7,62 x 25 e la Nambu Type 14 cal. 8 mm Nambu. Per tutte le pistole della serie 92, Beretta ha realizzato il kit Xtreme S, che sostituisce lo scatto originale riducendone in modo consistente il peso di sgancio e il reset, esaltando così le qualità sportive della celebre pistola italiana: il nostro test, ovviamente sul campo. Il dossier del mese analizza – passo dopo passo – come destreggiarsi a casa, e poi all’arrivo in poligono, per sistemare l’ottica in maniera tale da non dover sprecare cartucce, per giungere alla corretta taratura necessaria a caccia o per le competizioni. Per chi ama le armi fini, la storia e l’approfondita disamina tecnica e stilistica dei diversi modelli e calibri via via prodotti dalla Casa britannica Holland & Holland. E ancora, su Armi Magazine dicembre 2020, la rubrica ‘Questione di legge’, una nuovissima proposta – efficace e di pratico impiego – per la manutenzione delle armi, uno “stabilizzatore” per aumentare la precisione delle Glock, una carabina pcp innovativa proposta da Rti Arms e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.