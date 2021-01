Armi Magazine febbraio 2021 è in edicola!

Armi Magazine febbraio 2021 vi aspetta in edicola dal 16 gennaio, come sempre ricco di curiosità e novità. In copertina spicca la pistol caliber carbine M5 Swat Plus, proposta da Armi Dallera Custom e camerata 9×21 Imi.

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine febbraio 2021, possiamo segnalare Kimber Aegis Elite Custom cal. .45 Acp, Blaser K95 Ultimate Carbon cal. .308 Winchester, Walther Q4 Sf Or cal. 9×21 Imi, Charter Arms Pitbull 6” cal. 9×21 Imi e Fausti L4 Sport Edition cal. 12. Il dossier del mese è dedicato a come scegliere il calibro “giusto” per la propria pistola semiautomatica, sia per la difesa personale e abitativa sia per il tiro ludico e sportivo in poligono. Il super-test sulle munizioni è rivolto alla Fiocchi Ultrasonic, una .22 Long rifle Hv che ha fornito prestazioni davvero sorprendenti! L’indirizzo suggerito da una recente circolare del ministero dell’Interno finalmente alza il velo su un paradosso intollerabile: il divieto ex art. 39 Tulps non può rappresentare una condanna a vita ma deve essere riesaminato… in quali casi e con quali limiti? Nella sezione Law Enforcement viene affrontato un argomento sempre attuale, ovvero il tiro difensivo in ambiente domestico: dalla normativa alla valutazione del rischio, dalla prevenzione alla scelta dell’arma, dall’addestramento all’elenco degli oggetti da tenere a portata di mano. Spazio alle ex-ordinanze con le carabine semiautomatiche cinesi Type 56 cal. 7,62×39 realizzate in una versione più corta rispetto all’originale. Altri due passi indietro nel tempo, con la cartuccia 7×66 vom Hofe Super Express e la batteria corazzata del forte Montecchio Nord. E ancora, su Armi Magazine febbraio 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, la vetrina sul Beretta Sl3 Vittoria Alata cal. 20 e sulla Tanfoglio Stock II Italia cal. 9×21 Imi, l’aria compressa con la Gamo Black Bear Carbon cal. 4,5 mm e la Umarex Legends Pm Kgb cal. 4,5 mm, l’addestramento degli operatori addetti alle scorte, l’intervista “doppia” a Costantino Fiocchi e Marco Manfredi sul recente accordo Fiocchi e Baschieri&Pellagri e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.