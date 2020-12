Armi Magazine gennaio 2021 è in edicola!

Armi Magazine gennaio 2021 vi aspetta in edicola dal 17 dicembre, come sempre ricco di curiosità e anteprime. Protagonista della copertina, la nuovissima proposta di Glock, la 48 Mos Fs Combo camerata 9×21 Imi.

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine gennaio 2021, possiamo segnalare Bergara B14 Wilderness Hunter cal. 6,5 Creedmoor, Effebi Delta Soft Touch cal. 12 e 20, Zev Ar15 Core Elite cal. .223 Remington, Grand Power Stribog Sp9 A3S cal. 9×21 Imi, Smith&Wesson “Performance Center” T/C Lrr cal. .308 Winchester e Rfm Sk Web cal. 12. È possibile comprare una semiautomatica 9×21 nuova spendendo tra i 380 e i 550 euro? La risposta è sì, e quindi abbiamo messo a confronto tre modelli in questa fascia di prezzo: Girsan Mc28, Ruger Security-9 e Taurus G3. Il super-test sulle munizioni è dedicato alle Geco Hexagon, cartucce premium studiate per fornire elevata precisione e ridurre al minimo le emissioni nocive: le abbiamo provate nel calibro .45 Acp. La pratica di fondere domesticamente i proiettili da carabina e destinarli al tiro ludico è da sempre in voga negli Stati Uniti, ma inizia ad affacciarsi anche nel nostro Paese: vi spieghiamo come fare, prendendo in esame il .308 Winchester. Si discute spesso di potere d’arresto: analizziamolo insieme, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista pratico. Sui revolver Smith & Wesson è presente una sicura automatica che mette al riparo da spari accidentali anche nel caso di urti catastrofici, eppure alcuni tiratori provvedono a eliminarla pensando di migliorare lo scatto: cerchiamo di spiegare perché è un grave errore. La calciatura di un fucile è una componente di particolare importanza perché solo con le “giuste” misure riusciremo a sparare bene: ecco come intervenire per ottenere una “sintonia perfetta” tra tiratore e arma. Spazio alle ex-ordinanze con la High Standard Hd Military cal. .22 Lr, in dotazione agli agenti speciali dell’Office of Strategic Services), all’epoca il servizio d’intelligence del governo americano. Purtroppo, in questi mesi, ci è capitato fin troppo spesso di dover rimanere confinati in casa: cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo messo alla prova la Indoor shooting experience (Ide) della Davide Pedersoli, una delle tante interpretazioni del tiro cosiddetto “ridotto” e una perfetta sostituta per la pratica domestica del tiro ad avancarica. E ancora, su Armi Magazine gennaio 2021, la rubrica ‘Questione di legge’, come sfruttare al meglio lo strozzatore paradox, il sistema portaottiche Contessa, la circolare del ministero dell’Interno sul’ex art. 39 Tulps, la rottamazione delle armi, una vetrina di regali pre-natalizia e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine!