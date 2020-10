Armi Magazine novembre 2020 è in edicola!

Armi Magazine novembre 2020 vi aspetta in edicola dal 20 ottobre, come sempre ricco di novità, curiosità e anteprime. E proprio in anteprima è il Benelli 828 U Sport cal. 12 con canne da 81 cm, che campeggia sulla copertina del nuovo numero

Tra le altre prove più interessanti, possiamo segnalare Zev Technologies OZ9 Compact cal. 9×21 Imi, Remington M24 Sws cal. 7,62 Nato/.308 Winchester, Canik Tp9 Elite Combat Fde cal. 9×21 Imi, Marlin 444 Dark series cal. .444 Marlin, Taurus G3 cal. 9×21 Imi, Fabarm L4S Scolopax rusticola cal. 12 e Thompson/Center Performance Center T/Cr 22 cal .22 Lr. Spazio all’attualità con una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ritorna sulla custodia delle munizioni, distinguendo le due norme cardine che regolano la custodia diligente. Il reportage del mese è… all’interno della Fiocchi: scopriremo insieme – passo dopo passo – come nascano le munizioni della Casa lecchese. Nella sezione dedicata al Law Enforcement, sotto i riflettori il tiro operativo e i Fuzileiros della Marina portoghese. Il super-test sulle munizioni è rivolto alle Geco Rifle .22 Lr, ottimizzate per le carabine a otturatore girevole-scorrevole ma utilizzabili anche in armi semiautomatiche lunghe e corte. Per la ricarica, una ricetta per migliorare la precisione del 7×57 Mauser. Sotto la lente, per le armi ex-ordinanza, l’Husqvarna modello 40, una pistola semiautomatica in calibro 9×19 Parabellum in adozione alle Forze armate svedesi fino ai primi anni Novanta. Davvero curiosa la storia del brillante tecnico Gordon Bailey Ingram e delle sub machine gun della serie M10 da lui progettate negli Stati Uniti. Non manca un “confronto in famiglia” tra 75, 75 Sp-01 Shadow e Shadow 2, targate ovviamente Cz. E ancora, su Armi Magazine novembre 2020, la rubrica ‘Questione di legge’, un Bockdrilling cal. 12/70, 7x65R e .22 Hornet, una pistola ad aria precompressa di Diana, la Bandit in 5,5 mm, l’intervista a Sofia Ceccarello, e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.