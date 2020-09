Armi Magazine ottobre 2020 è in edicola!

Armi Magazine ottobre 2020 vi aspetta in edicola dal 19 settembre, sempre ricco di novità, curiosità e anteprime (assolute).

A partire dalla copertina, dove spicca il nuovissimo Beretta 687 Silver Pigeon III cal. 12, l’ulteriore sviluppo di un sovrapposto che ha fatto la storia armiera. Tra le altre prove a fuoco più interessanti, possiamo segnalare: Heckler & Koch Sfp9 Sd cal. 9×21 Imi, Benelli 828 U cal. 20, Kimber Custom II Two-Tone cal. .45 Acp, Armalite Eagle Arms Eagle-15 cal. .223 Remington, Cz P-10 F cal. 9×21 Imi, Fair Iside Vintage Safari cal. 8×57 Jrs e Tactical73 Tac 9 Ultralight cal. 9×21 Imi. Spazio all’attualità con un primo bilancio sulla ripresa delle attività sportive e commerciali e con un’interessante sentenza sul rilascio del certificato medico per il conseguimento del nulla osta per l’acquisto e la detenzione di armi. Nella ricarica (ci focalizziamo soprattutto sulle armi corte) non si è esenti da errori: in una corposa galleria fotografica, vi mostriamo quali siano quelli più comuni e vi spieghiamo come… evitare di commetterli! Il .300 Winchester Magnum è una scelta (ancora) vincente per il tiro a lunga distanza? Il nostro test, ovviamente sul campo di tiro. Due sono le ex-ordinanze in esame in questo numero: la prima è la Steyr 1905 cal. 7,65 Mannlicher, la seconda è la Mab Pa-15 C/Pap F1 cal. 9×19 Parabellum. Il dossier del mese è dedicato all’evoluzione, nelle armi corte, del sistema di ritardo d’apertura affidato al movimento rototraslante della canna: ripercorriamo insieme questo cammino, dalla Roth-Steyr Modello 1907 alla recentissima Glock G46. Davvero curiosa la Tpm1 di Umarex, pistola ad aria compressa (spara pallini sferici calibro .43) che simula il movimento del carrello delle pistole da fuoco: è perciò perfetta per l’addestramento, oltre ovviamente che per il… divertimento. E ancora, su Armi Magazine ottobre 2020, la rubrica ‘Questione di legge’, un cronografo balistico collegabile – tramite Bluetooth – allo smartphone, le cartucce da tiro dinamico Nsi Dynamic Panther cal. 12, i risultati balistici di un “poker da 6,5 mm” (6,5×57 Mauser, 6,5×55 Sm, 6,5×68 Schuler e 6,5×65 Rws) e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.