Axon Body 3 per la polizia municipale di Ravenna

La polizia municipale di Ravenna utilizzerà la videocamera indossabile Axon Body 3.

Gli agenti della polizia municipale di Ravenna saranno i primi in Italia a utilizzare la Axon Body 3, la videocamera indossabile ad attivazione automatica che oltre a registrare permette anche di trasmettere i contenuti in streaming. La polizia municipale di Ravenna utilizzerà anche, prima in Europa, il software Axon Respond per Device che consente di analizzare la situazione in tempo reale e Axon Evidence. Semplificare la gestione delle prove gitiali consentirà agli agenti di dedicare più tempo alle attività sul campo.

«È una grande opportunità per il Comando di Ravenna» commenta Loris Angeloni, dirigente di Axon Italia. La polizia Riuscirà a «sfruttare appieno la potenza della rete Axon utilizzando le videocamere indossabili che garantiscono maggiore trasparenza e un software basato su cloud». Sarà dunque più facile «aumentare l’efficienza e ridurre i costi a beneficio dell’intera comunità».

