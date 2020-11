Beretta Xtreme S, upgrade sportivo

Beretta Xtreme S è un kit creato per tutte le pistole della serie 92: sostituisce lo scatto originale riducendone in modo consistente il peso di sgancio e il reset, esaltando così le qualità sportive della celebre pistola italiana.

Il kit Xtreme S

Il Beretta Xtreme S contiene nove pezzi, cinque dei quali sono inediti per le 92. Questo l’elenco:

grilletto 92X in acciaio con zigrino;

cane scheletrato in acciaio con rivestimento Dlc (Diamond like carbon);

leva dello scatto in acciaio con rivestimento Dlc;

leva di collegamento in acciaio che ottimizza il reset;

molla del cane alleggerita disegnata specificatamente per il cane scheletrato;

molla standard della leva di collegamento;

molla standard della leva scatto;

molla standard del grilletto;

spina standard del tappo del fusto.

Il grilletto

Ha una conformazione più verticale rispetto a quelli solitamente utilizzati nelle Beretta. La forma arcuata, infatti, agevola molto l’utilizzo in doppia azione, nella quale la trazione richiede più forza e con un percorso più lungo, ma non aiuta molto in singola, quando il tocco dell’indice deve essere contenuto e preciso.

Inoltre, il grilletto Xtreme S presenta una rigatura verticale che aumenta il grip e consente un utilizzo con la sola ultima falange, a tutto vantaggio della precisione.

Il cane scheletrato in acciaio

Consente di alleggerire la relativa molla: diminuisce così lo sforzo richiesto al carrello per armare il cane stesso nella fase di arretramento dopo lo sparo. Ciò si traduce in cicli di sparo più rapidi.

Inoltre, il cane ha un rivestimento in Dlc che ne aumenta la scorrevolezza e la resistenza all’usura. Stesso trattamento anche per la leva dello scatto in acciaio la cui durata aumenta così notevolmente.

Leva di collegamento

Altro elemento caratteristico delle Beretta è la leva di collegamento in acciaio: quella del kit è modificata in modo da ottimizzare il reset che viene notevolmente ridotto, passando dai 6-6,8 mm (a seconda della versione) a circa 3 mm.

La prova del Beretta Xtreme S è pubblicata nel numero di dicembre 2020 di Armi Magazine, disponibile in edicola dal 20 novembre.