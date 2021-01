Bignami & Colt: il distributore è European master distributor

Bignami & Colt. Il distributore di Ora, cittadina in provincia di Bolzano, ha di recente stretto un accordo con il celebre produttore statunitense. Il contratto riguarda la distribuzione di pistole, revolver e carabine semiautomatiche in tutta Europa.

Bignami diventa così l’unico referente per il Vecchio Continente per il marchio Colt. Sul sito di Bignami è possibile consultare il listino Colt disponibile in Italia, nel quale spicca il mitico revolver Python, tornato in produzione a inizio 2020 (l’ultimo esemplare uscì dalla fabbrica nel 2005).

Il ritorno del Python

Due i modelli Python importati al momento da Bignami, entrambi in acciaio inox e con finitura semi lucida, entrambi calibro .357 Magnum, che si differenziano per la lunghezza della canna: 4¼” e 6”. Hanno tacca di mira regolabile, mirino con inserto rosso amovibile tramite vite Allen posizionata frontalmente nella base. La volata è con recesso circolare (crown), mentre lo scatto è nuovo.

Fascinosa l’impugnatura in noce con classico scudetto dorato con il celebre cavallino rampante.

Bignami & Colt

Numerosi i modelli di 1911 Government importati, sia destinati alla difesa personale sia all’impiego sportivo. Completano l’offerta quattro modelli di Ar15, la versione civile degli M4 impiegati dall’esercito americano, e numerosi accessori firmati Colt per personalizzare i modelli a listino.