Campagna soci Assoarmieri 2021: ufficializzati servizi e prezzi

La campagna soci Assoarmieri 2021 entra nel vivo. Chi si associa subito potrà fruire dei servizi anche per gli ultimi mesi del 2020.

250 euro per i dettaglianti, 520 per grossisti e produttori, 120 per agenti e rappresentanti, 80 per collezionisti e appassionati: sono queste le quote della campagna soci Assoarmieri 2021, lanciata ufficialmente nelle scorse ore.

Assoarmieri rinnova i servizi disponibili. Grazie alla collaborazione con Bpm-Profamily e Smallpay, le armerie associate potranno proporre finanziamenti personalizzati e pagamenti rateali con addebito su carta; la collaborazione con Federascomfidi tenta di rispondere alle esigenze di liquidità degli armieri e facilitare l’accesso al credito. Ferrari Group mette inoltre a disposizione un listino prezzi agevolato sui trasporti. Anche per il 2021 è stato confermato il servizio Pronto Assoarmieri: fondato sul lavoro quotidiano di Fulvio Cenci, è un supporto costante ai soci che hanno bisogno di sciogliere difficoltà tecniche e burocratiche.

Assoarmieri organizzerà infine una serie di seminari web per l’aggiornamento. Il primo si terrà il 13 ottobre, tema la classificazione delle armi: interverrà Emanuele Paniz, direttore del Banco di Prova. «Pensiamo sia doveroso dare un segnale di forte impegno» commenta il presidente Assoarmieri Antonio Bana. «Intendiamo essere in prima linea al fianco sia degli armieri sia di tutti gli appassionati che ripongono la fiducia nel nostro operato». Chi si associa subito pagando la quota con la domiciliazione bancaria potrà fruire dei servizi di Assoarmieri anche per gli ultimi mesi del 2021. Per ulteriori informazioni consultare l’indirizzo web www.assoarmieri.it, scrivere una mail ad assoarmieri@assoarmieri.it oppure telefonare al numero 06 5903395.

