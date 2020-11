Campionati italiani di tiro a segno: il programma e gli ammessi

La prima metà di dicembre vedrà l’Acqua Acetosa ospitare le finali dei Campionati italiani di tiro a segno.

Si gareggerà solo nelle specialità a 10 metri, ma in una situazione così è bene accontentarsi: dal 3 al 6 e dal 10 al 13 dicembre 2020 il Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa intitolato a Giulio Onesti ospiterà le finali dei Campionati italiani di tiro a segno, per la prima volta in scena fuori da un poligono. Tutte le competizioni (Juniores, Ragazzi, Allievi e Giovanissimi la prima settimana di dicembre; Seniores, Master e Para la seconda) si svolgeranno a porte chiuse. L’Uits ha previsto una diretta streaming per il pubblico.

Atleti, tecnici e accompagnatori dovranno presentarsi all’Acqua Acetosa col referto negativo del tampone antigenico rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Il personale sanitario incaricato dall’Uits effettuerà inoltre un ulteriore test rapido prima dell’inizio della gara. Nelle scorse ore l’Uits ha ufficializzato l’elenco degli ammessi, giovanissimi e juniores-seniores-master.

