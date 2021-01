Cancellato il Campionato europeo di tiro a segno 10 metri

Niente Finlandia: salta il Campionato europeo di tiro a segno 10 metri.

La pandemia fa fuori anche il Campionato europeo di tiro a segno 10 metri, carabina e pistola, originariamente in programma dal 26 febbraio al 6 marzo a Lohja (Finlandia). Il comitato organizzatore dell’European Shooting Confederation ha deciso di cancellare definitivamente l’appuntamento, per il quale non esistono nuove date possibili. Le carte olimpiche non assegnate saranno dunque ripartite secondo il ranking europeo al 31 maggio 2020, secondo le ultime indicazioni dell’Issf approvate dal Cio.

