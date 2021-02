Cimarron Bad Boy, il revolver 10 mm

Cimarron ha utilizzato lo Shot Show virtuale per presentare un revolver 10 mm: ecco il nuovo Bad Boy.

Nel 2017 l’aveva battezzato in .44 Magnum, ma Cimarron aveva ricevuto una serie di richieste insistenti: perché non un revolver 10 mm? E alla fine è andata così – anzi, meglio di così. Perché la nuova versione del Bad Boy, sviluppata in collaborazione con Uberti, sarà disponibile anche con un secondo tamburo .38-40. L’arma mantiene il design classico con canna ottagonale da 203 millimetri, fusto vintage, impugnatura in noce, finitura bluastra, mira regolabile e slitta Picatinny. 830 dollari il prezzo al pubblico.

