Coni approva il nuovo statuto dell’Uits

La giunta nazionale del Coni ha approvato il nuovo statuto dell’Uits.

Ora manca solo il via libera del governo: la giunta nazionale del Coni ha approvato il nuovo statuto dell’Uits. La nota ufficiale è scarna, bisognerà attendere qualche giorno per avere qualche dettaglio in più. Una volta che il ministero della Difesa avrà dato il via libera definitivo al nuovo statuto, il commissario straordinario Igino Rugiero convocherà l’assemblea elettiva.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.