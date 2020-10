Corso online di balistica, l’iniziativa di Conarmi

Conarmi dà appuntamento su Zoom: arriva il corso online di balistica 2.

È aperto a chi abbia frequentato il primo modulo o presenti un curriculum adeguato e dimostri conoscenze e competenze proporzionate alla complessità delle lezioni: dopo quello per fochino da mina e pirotecnico, Conarmi ha programmato anche il corso online di balistica 2. Si tratta di un corso avanzato che tratta una serie di argomenti complessi e appassionanti, dalla simulazione Cfd del processo di sparo alla balistica lesionale e giudiziaria sino alla criminologia e alla ricostruzione dinamica delle azioni da fuoco. Il corso prenderà il via il 27 ottobre e andrà avanti per un mese e mezzo fino al 10 dicembre. In cattedra si alterneranno Jacopo Pellini, Michele Frisia, Lorenzo Castiglioni, Emanuele Paniz ed Elena Quartini. Per iscriversi (costo 549 euro) c’è tempo fino al 22 ottobre. Per ulteriori informazioni telefonare allo 030 831752 o inviare una e-mail a simona@conarmi.org.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine