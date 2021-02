Cz 457 Stainless e Synthetic Set, le carabine bolt action con calcio sintetico

Il catalogo delle carabine bolt action con calcio sintetico si arricchisce della Cz 457 Stainless e della Cz Synthetic Set.

No, non c’è solo il legno; il catalogo di Cz si allarga con due varianti che vanno ad arricchire l’offerta di carabine bolt action con calcio in sintetico. In calibro .22 LR, .17 HMR e .22 WMR, la 457 Stainless abbina canna sottile in acciaio inossidabile (525 millimetri, 2.400 grammi il peso totale) a calcio in polimero con pattern camo.

La Synthetic .22 LR lanciata nel 2020 diventa invece Synthetic Set con l’aggiunta del cannocchiale Cz 3-9×42 in duralluminio aeronautico; acquistabile anche separatamente, è contraddistinto da reticolo non illuminato sul secondo piano focale, fattore d’ingrandimento 3-9x, lente da 42 millimetri e torretta di regolazione a passi di ¼ moa. La canna della Syntetich Set misura quanto quella della Stainless. Le due armi condividono anche la lunghezza complessiva (977 millimetri), il caricatore amovibile da cinque colpi, l’assenza di mire tradizionali, il grilletto regolabile e la lop di 356 millimetri. La Synthetic Set pesa mezzo chilo in più della Stainless.

Ancora non sono stati resi noti i prezzi al pubblico. Cz è un marchio distribuito in Italia da Bignami. E a proposito di Cz: qualche settimana fa Matteo Brogi ha provato la 557 Lux II.

Cz 457 Stainless e Synthetic Set: la gallery fotografica

1 di 2

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.