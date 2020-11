Cz Ts2, arriva una nuova pistola per il tiro dinamico

La Cz Ts2 è la nuova pistola per il tiro dinamico in tre diverse varianti.

Nasce come aggiornamento della Ts e dunque come pistola per il tiro dinamico, ma all’occorrenza non disegna l’impiego nel tiro accademico. Cz descrive così la nuova Ts2, calibro 9×19 nelle tre versioni nero-grigia, verde e bronzo. Il produttore ceco ha innanzitutto ritoccato il carrello e il fusto in acciaio, il grilletto flat sportivo con reset rapido e ponticello più ampio, la sicura ambidestra ora maggiorata sul lato sinistro e la distribuzione della massa. Ne viene fuori un’arma ergonomica che contiene al minimo il rilevamento e si fa riconoscere da subito per via del grip aggressivo su guancette in alluminio, backstrap e frontstrap.

L’inserimento del caricatore (20 colpi) è facilitato dalla svasatura all’imbocco; per la minigonna, a base piatta, Cz ha optato per il duralluminio anodizzato. Tutte e tre le varianti condividono la mira frontale in fibra ottica. A differenza dei due modelli colorati forniti anche di visore regolabile in altezza, la Cz Ts2 nero-grigia si completa con tacca di mira fissa. Sola azione singola, la nuova pistola per il tiro dinamico a marchio Cz pesa 1.350 grammi e, grazie alla canna da 134 millimetri, raggiunge i 225 millimetri totali. Il popolo degli appassionati freme per capire quale sarà il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Cz Ts2: la gallery fotografica

