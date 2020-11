Definite le date di Hit Show 2021

Ieg ha deciso di organizzare Hit Show 2021 in un periodo inedito.

È il tentativo di conciliare realismo e ottimismo: non avrebbe avuto senso fissare Hit Show 2021 nel solito febbraio, ma sarebbe stato eccessivo pensare già adesso di cancellare l’appuntamento. E dunque Italian Exhibition Group ha deciso di spostare la più grande fiera italiana di armi e caccia nel cuore della primavera: i padiglioni di Vicenza saranno aperti dal 17 al 19 aprile. La nuova collocazione non serve solo a designare un periodo sperabilmente più sereno sul piano sanitario. Se l’appuntamento slitta ad aprile le aziende avranno infatti qualche mese in più per organizzarsi. Il protocollo Safebusiness e lo standard internazionale di sanificazione Gbac Star serviranno a garantire a espositori e visitatori la massima sicurezza all’interno della fiera.

