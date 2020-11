Delta Defensive Pistol, ecco come imparare a maneggiare la pistola

Appuntamento a Varzo (Vb) per scoprire come maneggiare la pistola nel modo corretto.

Chi vuole apprendere le tecniche di base per maneggiare la pistola nel modo migliore può appoggiarsi a Delta Firearms Academy che sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 organizza un corso a Varzo (Vb). Durante il Delta Defensive Pistol si imparerà come posizionare il corpo, gestire il grip dell’arma, allineare le mire, controllare gli scatti, caricare e scaricare in sicurezza, cambiare rapidamente il caricatore. Gli istruttori Delta Defensive Pistol spiegheranno inoltre come sparare dalle diverse posizioni (di fronte, di spalle, di fianco ai bersagli, in piedi e in ginocchio) e come si imposta il tiro da copertura. Ci sarà inoltre modo di capire come gestire gli inceppamenti e i malfunzionamenti più comuni.

Bisogna arrivare belli carichi: tra sabato e domenica ognuno sparerà circa 600 colpi. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 348 2255500 o 393 1212121, scrivere a info@deltafirearmasacademy.com o cliccare su www.dfa.cc.