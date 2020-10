Dorothea Wierer resta nel Fiocchi Team

Dorothea Wierer, campionessa del mondo di biathlon, rinnova con Fiocchi.

Dopo l’acquisizione, la conferma: a distanza di pochi giorni dall’affare Baschieri & Pellagri, Fiocchi torna in cronaca grazie al rinnovo della partnership con Dorothea Wierer. E dunque la campionessa del mondo di biathlon farà parte del Fiocchi Team per un anno ancora.

Nella giornata dell’annuncio ufficiale la Wierer ha visitato i reparti produttivi di Fiocchi e incontrato i dipendenti dell’azienda. «Nel nostro sport la cura dei minimi dettagli fa la differenza» ha commentato. «In questo Fiocchi è il miglior alleato che un atleta possa desiderare al poligono». Per Stefano Fiocchi sono molti i tratti che legano la tiratrice all’azienda: «la passione per lo sport, la determinazione» alla ricerca del risultato, «la volontà di affermare l’eccellenza del made in Italy nel mondo». Fiocchi sarà partner ufficiale anche della nazionale italiana di biathlon, cui fornirà le munizioni Exacta Winter, Official Winter e TT Winter.

