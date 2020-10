È il fine settimana giusto per provare le armi Victrix

All’evento “In armeria con Giuseppe” seguirà il test in poligono: Chieti è la meta giusta per provare le armi Victrix.

Chi è appassionato di tiro di precisione e vuole provare le armi Victrix, soprattutto gli ultimi modelli, non ha che da far tappa a Chieti. Il 10 e l’11 ottobre va infatti in scena un doppio evento, armeria più poligono, nel quale sarà possibile trovare risposta a ogni tipo di curiosità. Nella giornata di sabato (9.30-13, 16-20) Giuseppe Valtorta, amministratore delegato di Victrix, si metterà a disposizione dei tiratori presso l’armeria Il Tempio di Ares. L’appuntamento si rinnova, pratico, domenica mattina al campo di tiro Majella Shooting Pretoro: chi si presenterà col porto d’armi valido potrà provare gratuitamente le ultime novità di Victrix. Fiocchi metterà a disposizione le cartucce. È, promette Valtorta, il primo di una serie di appuntamenti in giro per l’Italia.

Victrix collabora con una serie di forze speciali italiane e internazionali come il 9° Reggimento paracadutisti Col Moschin, il Gruppo operativo incursori della Marina militare, il 17° Stormo incursori dell’Aeronautica, il 4° Reggimento Alpini paracadutisti e il Nocs della polizia.

