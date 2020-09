Ecco la sorte dei marchi di Remington Outdoor Company

I marchi di Remington Outdoor Company potrebbero finire in sette mani diverse: la Corte distrettuale del nord dell’Alabama ha diffuso l’elenco dei migliori offerenti.

Vista Outdoor, Roundhill Group, Sierra Bullets, Sturm-Ruger, JJE, Franklin Armory e Sportsman’s Warehouse: al momento in prima posizione per rilevare gli asset e i diversi marchi di Remington Outdoor Company ci sono queste società. Lo si apprende dalla nota (nota: 1498 pagine) della Corte distrettuale del nord dell’Alabama che nelle prossime ore dovrà dare il via libera all’acquisizione. Il Chapter 11, la norma della legge fallimentare statunitense che dispone la ristrutturazione finanziaria delle aziende in crisi, lascia peraltro una certa libertà di scelta anche a Remington Outdoor Company.

E dunque se tutto andrà secondo i pronostici Vista Outdoor si prenderà (circa 81,4 milioni di dollari il valore) le munizioni prodotte negli stabilimenti di Lonoke, Sierra Bullets le munizioni Barnes, Roundhill Group le armi non Marlin; le Marlin andranno infatti a Sturm, Ruger & Company. Nell’elenco dei migliori offerenti si trovano anche JJE Capital Holdings (Dpsm, H&R, Storm Lake, Aac e Parker), Franklin Armory (Bushmaster) e Sportsman’s Warehouse (Tapco). Si attende a ore il timbro definitivo del tribunale.

