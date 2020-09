Eley Precision Club, la sfida per chi usa munizioni Eley

I tiratori che sparano con munizioni Eley possono iscriversi all’Eley Precision Club e prendere parte a gare internazionali senza uscire dal poligono.

In un momento di grande incertezza (quando sarà possibile organizzare gare internazionali in presenza?) la competizione da remoto può avere un certo fascino: chi utilizza munizioni Eley ora ha un’opportunità in più. L’azienda ha infatti fondato l’Eley Precision Club, “un’alternativa sicura” che permette di continuare a gareggiare a distanza. L’obiettivo, ambizioso, è unire i tiratori di tutto il mondo, chiamati a competere in cinque discipline (tre posizioni, a terra, tiro dinamico, benchrest, pistola libera).

Eley mette a disposizione i bersagli e indica gli orari delle gare, cui ognuno parteciperà nel proprio poligono. Poi sarà sufficiente caricare i risultati online: Eley pubblicherà va via le classifiche. Si comincia il 31 ottobre e il 1° novembre con la prima gara di bench rest. Fino a quella data è possibile registrarsi al Club.

