Elezioni dell’Uits: il governo fissa la data limite

Il ministero della Difesa fissa la scadenza entro la quale dovranno tenersi le elezioni dell’Uits.

Le elezioni dell’Uits dovranno tenersi entro il 15 marzo 2021. Lo ha stabilito Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, nell’atto che proroga il commissariamento e l’incarico a Igino Rugiero. L’assemblea potrà slittare ancora solo se il Coni autorizzerà “una specifica deroga per motivate e giustificate cause di forza maggiore”. Il governo ribadisce poi che la procedura per l’approvazione delle modifiche statutarie è in fase di definizione. Basterà al parlamento, alle sezioni e al Tar che dopo l’ultima decisione interlocutoria ha fissato il seguito della discussione all’11 gennaio?

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.