Elezioni dell’Uits, Rugiero si candida

Elezioni dell’Uits: il commissario straordinario Igino Rugiero annuncia che è pronto a candidarsi alla presidenza.

«Sono qui oggi per ufficializzarvi la mia disponibilità a candidarmi quale vostro presidente, mettendo a disposizione la mia esperienza dirigenziale al servizio dello Stato, il mio rigore amministrativo e la mia vicinanza alle istituzioni e al Coni»: la strada verso le elezioni dell’Uits, che difficilmente si terranno entro il 15 marzo 2021, si arricchisce di un incrocio imprevisto. A parlare così è infatti Igino Rugiero, commissario straordinario in carica fino all’assemblea che lui stesso dovrà convocare.

Nel video in cui annuncia la propria candidatura Rugiero annuncia i tempi per l’approvazione definitiva del nuovo statuto. Il 19 gennaio la giunta del Coni dovrebbe pronunciarsi nel merito e dunque inviare il testo al governo per la firma di Guerini e Gualtieri. Il via libera dei due ministri non arriverà comunque prima di fine gennaio: è da qui che nascono i tempi lunghi per l’assemblea elettiva. Anche se il commissario, ora anche candidato presidente, assicura che «farà di tutto per velocizzare le procedure».

