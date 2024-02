Eos Show 2024, ecco com’è fatto il chiudibile Maserin per gli abbonati

Chi si abbonerà alla rivista cartacea a Eos Show 2024 riceverà il Maserin Dynamic Gun Tool. Ma com’è fatto questo piccolo chiudibile?

È un coltellino pensato per i possessori di un’arma: oltre alla lama in acciaio Aisi 440, lunga 55 mm, dispone, infatti, di ben tre cacciaviti a taglio utili per disassemblare una pistola semiautomatica: tra loro cambia ovviamente la dimensione della lama, in modo da poter svitare viti di diverse dimensioni.

I tre utensili, come la lama, sono bloccati con sistema liner-look per garantire la massima sicurezza nell’utilizzo.

La lama ha un thumb stud, avvitato con una vite Torx sul lato destro, che consente di aprire la lama con una sola mano.

Sulla lama è inciso il logo celebrativo dei 30 anni di Armi Magazine, un traguardo importante che ricorderemo con un logo in copertina per tutto il 2024.

Il chiudibile è dotato di una clip alleggerita per il trasporto nella tasca dei pantaloni.