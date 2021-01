Fn 509 Ls Edge, la nuova pistola tattica

Fn America ha presentato la Fn 509 Ls Edge, pistola tattica doppia azione 9 mm con fusto multizigrinato e canna coronata da 13 centimetri; rapida l’installazione dell’ottica.

Per il law enforcement e l’impiego militare, ma anche per il mercato civile: la Fn 509 Ls Edge, pistola tattica che Fn America ha presentato poche ore fa, si racconta decisamente polivalente. È merito innanzitutto del carrello, leggermente più lungo rispetto alle abitudini e sfinato dai tagli che migliorano l’equilibrio e riducono la massa (880 grammi), e del fusto grippantissimo. Il peso di sgancio del grilletto piatto può essere regolato tra 2.040 e 2.950 grammi.

L’arma è inoltre pronta per l’installazione rapida del punto rosso, facilmente collimabile con la mira frontale in fibra ottica. Fn America ha deciso di aggiungerci anche finitura in pvd grafite, comandi oversize ambidestri e due backstrap intercambiabili. Tre i caricatori da diciassette colpi; l’inserimento è facilitato dalla minigonna svasata in alluminio.

Doppia azione 9 mm, la Fn 509 Ls Edge misura 208 millimetri (127 la canna coronata rotonartellata, 1:10″ il passo di rigatura destrorso) e costa 1.500 dollari. L’ultima novità di Fn America risaliva all’estate e al lancio della 509 Compact Tactical, nera e fde.

