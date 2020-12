Fx Maverick, la carabina ad aria compressa in tre versioni

Fx Airguns lancia l’Fx Maverick, carabina ad aria compressa nei tre modelli Compact, Sniper e Vp.

Compact, Sniper e Vp condividono profilo tattico, impugnatura standard AR e soprattutto il doppio dispositivo per regolare la pressione: è il Dual Fx Amp Regulators la principale novità che caratterizza l’Fx Maverick, la nuova carabina ad aria compressa che Fx Airguns declina in tre versioni. Ernest Rowe lo spiega nel dettaglio nel video di presentazione: il Dual Regulator consente di impiegare una pressione costante e ridurre la deviazione standard. Teoricamente tra primo e secondo regolatore si deve registrare una differenza di 30-40 bar.

Tra i tre allestimenti cambiano la capacità del serbatoio in fibra di carbonio e la lunghezza della canna Smooth Twist X. Si passa dai 300 cc e 500 millimetri del Compact (1.600 dollari) ai 580 cc e 700 millimetri dello Sniper (1.700 dollari). In mezzo ci sta il modello entry level, il Vp che con i suoi 400 cc e 600 millimetri costa 1.400 dollari. Fx Airguns ha dedicato le pennellate finali a regolatore di potenza, slitte picatinny multiple e all’inedito calciolo. Sniper e Vp sono disponibili in 5.5, 6.35 e 7.62; un calibro in più per il Compact, realizzato anche in 4.5.

1 di 3

Scopri le news, gli approfondimenti legali, tutti i test di armi e i contenuti di Armi Magazine dicembre 2020.