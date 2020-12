Gamo Swarm Fox: Adinolfi importa la carabina ad aria compressa di libera vendita

La Gamo Swarm Fox è una carabina ad aria compressa di libera vendita nei calibri 4,5 e 5,5. Distribuisce Adinolfi.

La potenza ridotta, inferiore ai 7,5 Joule, la rende per legge una carabina ad aria compressa di libera vendita. Distribuita in Italia da Adinolfi, la Gamo Swarm Fox è pensata per chi voglia avvicinarsi al tiro sniper o cerchi un’arma da allenamento. Sua nota distintiva è la presenza del sistema 10X Quick Shot, compatibile con i caricatori a tamburo: la sua azione rende superfluo inserire il pallino, il tiratore deve solo caricare il pistone a molla. Il riarmo automatico aumenta la rapidità di tiro e la praticità.

La canna basculante in acciaio, rigata e con freno di bocca, è ricoperta da una guaina fluted in polimero che la protegge da urti e ossidazione; le si accoppia poi la calciatura thumbhole in nylon nero rinforzato in fibra di vetro, con pala scheletrata e poggiaguancia integrato. Texture ruvida antiscivolo e pad ventilato in gomma rendono ancora più gradevole l’esperienza di tiro.

L’arma si completa con cannocchiale Gamo 4×32, anelli di montaggio e grilletto a due tempi; lì vicino il produttore ha inserito la sicura manuale. 250 euro il prezzo al pubblico.

Gamo Swarm Fox: la scheda tecnica

Produttore: Gamo

Modello: Swarm Fox

Calibro: 4,5 – 5,5 mm

Potenza: <7,5j (170m/s)

Meccanica: canna basculante (break barrel)

Lunghezza: 1.100 mm

Alimentazione: caricatore da 10 colpi

Scatto: a due tempi

Sicura: manuale

Peso: 1.800 g

Prezzo: 250 euro con ottica 4×32

