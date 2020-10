Gare di tiro dinamico: verso il National rifle, shotgun e pcc

Tra il 16 e il 18 ottobre Valeggio sul Mincio (Vr) ospita in sequenza tre gare di tiro dinamico sportivo.

Si comincia venerdì (ore 8) con l’arma rigata, si prosegue sabato e domenica con la canna liscia e la carabina in calibro da pistola: gli appassionati delle gare di tiro dinamico hanno davanti a sé un fine settimana intenso. Valeggio sul Mincio (Vr) ospita infatti il National rifle, shotgun e Pcc sponsorizzato da Benelli.

Dodici gli esercizi in programma in ognuna delle competizioni. Varia il numero minimo di colpi (munizionamento libero a cura del tiratore); si sale dai 166 del National shotgun (142 pallini + 8 pallettoni + 16 a palla) ai 214 del rifle fino ai 242 per le carabine in calibro da pistola. Ogni gara sarà diretta da Fabrizio Pesce. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Fitds agli indirizzi e-mail segreteria@fitds.it e iscrizionegare@fitds.it o al numero 392 5329905.

A inizio estate l’Ipsc ha sciolto un nodo sul regolamento delle gare di carabina in calibro da pistola: si ricalca il rifle e non l’handgun, non c’è l’obbligo di sparare con la mano debole.

