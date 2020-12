“Governo incentivi la pratica del tiro sportivo”, la proposta della Lega

Accolto con riformulazione l’odg Comencini che invita il governo a valutare di ridurre i costi per la pratica del tiro sportivo.

Il governo valuterà se incentivare la pratica del tiro sportivo riducendo i prezzi di “carte valori e stampati per i libretti di licenza”. È stato infatti accolto con riformulazione – come la proposta Caretta sulla tassa di concessione – l’odg presentato dal deputato leghista Comencini.

Nella stessa seduta Comencini è tornato a chiedere di rimuovere “l’anacronismo giuridico e burocratico” che vieta di acquistare e utilizzare armi 9×19 Parabellum. «Queste armi» ha detto Comencini «si possono utilizzare in ambito sportivo in tutto il mondo. Non si capisce perché in Italia si debbano continuare a impedire […] commercio, vendita» e impiego.

