GunEye 360IR Smart Gun Camera, la telecamera per pistola

La GunEye 360IR Smart Gun Camera è la telecamera per pistola che consente di vedere dietro gli angoli coperti.

È tipicamente americana nello spunto e nell’esecuzione, ma vale comunque la pena di darci un’occhiata quantomeno per curiosità: da marzo GunEye distribuirà i primi due lotti (500+2.000 modelli, 499 dollari al pezzo) della 360IR Smart Gun Camera, telecamera per pistola che permette di guardare dietro gli angoli coperti. Grazie alla tecnologia Secondary Sighting System (S3), una volta montato sulla slitta dell’arma il dispositivo utilizza Bluetooth o Wi-Fi per connettersi allo smartphone su cui proietta l’immagine del bersaglio. Il tiratore può dunque vedere che cosa lo aspetta senza doversi esporre. Contenuta all’interno di un alloggio in metallo con sistema antishock, la 360IR Smart Gun Camera registra video con audio. E, grazie ai led infrarossi, funziona anche di notte entro un range di 40 piedi.

