Hatsan Factor, la carabina ad aria precompressa con impugnatura a pistola

La nuova carabina ad aria precompressa a marchio Hatsan è disponibile in tre calibri.

Al moderatore di suono integrato eravamo abituati, al calcio telescopico tattico anche, ci mancava l’impugnatura a pistola che caratterizza la nuova carabina ad aria precompressa di casa Hatsan. Dalla Turchia arriva infatti la Factor, arma a caricamento manuale che amplia un catalogo già intrigantissimo.

585 millimetri d’acciaio all’interno di un manicotto, la canna è dotata di filettatura per l’eventuale aggiunta di un altro moderatore di suono che potenzi l’effetto già significativo (50% in meno) di quello integrato. Per il castello, al quale è aggiunta una slitta Picatinny, Hatsan ha scelto l’alluminio; stesso materiale per il ponticello e il serbatoio d’aria (500 cc). Il grilletto due posizioni è invece in metallo nero; regolabili la precorsa e il peso di sgancio.

L’arma si completa con leva d’armamento reversibile, poggiaguancia regolabile, calciolo in gomma, sicura manuale, indice per monitorare la pressione del cilindro (250 bar), bipiede e due caricatori da 24 (.177), 21 (.22) o 19 (.25) colpi. Il sistema antiurto brevettato Hatsan è un buon alleato contro gli spari accidentali.

Oltre che in nero, la Factor è disponibile anche nell’allestimento flat dark earth. Sul prezzo al pubblico si attendono ulteriori comunicazioni dalla Turchia e poi dalla rete di distribuzione internazionale.

Hatsan Factor: i dati tecnici

Lunghezza: 1.025 mm

Peso: 3.600 kg

Calibro .177

Velocità alla bocca: 355 m/s

Energia: 36 Joule

Colpi a velocità ottimale: 105

Calibro .22

Velocità alla bocca: 325 m/s

Energia: 51 Joule

Colpi a velocità ottimale: 100

Calibro .25

Velocità alla bocca: 295 m/s

Energia: 57 Joule

Colpi a velocità ottimale: 90

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi su Armi Magazine.