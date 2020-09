Hatsan Invader, la carabina bolt action ad aria compressa

L’Hatsan Invader è una carabina bolt action ad aria compressa in tre calibri. È disponibile anche la variante semiautomatica.

La Turchia regala sempre suggestioni intriganti: come l’Hydra Qe, anche la nuova carabina bolt action ad aria compressa a marchio Hatsan integra nella canna un soppressore di suono che riduce il rumore di almeno il 50%. Sogno per gli italiani.

Sono tre i colori, nero verde flat dark earth, e altrettanti i calibri in cui l’Invader è disponibile: .177, .22 e .25, ognuno porta con sé tre caricatori rispettivamente da 14, 12 e 10 colpi. Il cilindro in alluminio, staccabile, ha una capacità di 250 cc. Raccontato già del soppressore di suono, della canna rimane da dire che è lunga 500 millimetri ed è inserita in un manicotto.

Il calcio si prende inevitabilmente la scena: di tipo tattico in polimero con thumbhole e poggiaguancia regolabile, può ospitare uno dei caricatori di ricambio e si completa con un calciolo in gomma. Hatsan ha scelto di aggiungere alla sicura manuale un dispositivo antiurto che punta a prevenire gli spari accidentali. L’arma si completa con tre slitte Picatinny, tacca posteriore e mira frontale – regolabili – in fibra ottica e grilletto nero in metallo. Dell’Invader (1.030 millimetri per 1.070 grammi) non è stato ancora comunicato il prezzo sul mercato internazionale.

E per chi preferisce il funzionamento semiautomatico Hatsan ha pensato anche all’allestimento Auto. Oltre all’Invader e alla citata Hydra Qe, tra le ultime novità a catalogo di Hatsan si contano la Blitz e il fucile Escort Trophy.

Calibro .177: i dati

Velocità alla bocca: 325 m/s

Energia alla bocca: 30 Joule

Caricatore: 14 colpi

Numero di colpi per carica: 110

Numero di colpi a velocità ottimale: 52

Calibro .22: i dati

Velocità alla bocca: 295 m/s

Energia alla bocca: 42 Joule

Caricatore: 12 colpi

Numero di colpi per carica: 105

Numero di colpi a velocità ottimale: 50

Calibro .25: i dati

Velocità alla bocca: 265 m/s

Energia alla bocca: 46 Joule

Caricatore: 10 colpi

Numero di colpi per carica: 100

Numero di colpi a velocità ottimale: 45

