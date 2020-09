Hatsan Mod 65, la carabina monocolpo basculante ad aria compressa

Novità dalla Turchia: si chiama Mod 65 la carabina monocolpo basculante ad aria compressa di casa Hatsan.

Svelato già da Hydra QE e Invader, il silenziatore (rectius: moderatore di suono) integrato è ormai tratto distintivo di Hatsan che lancia il Mod 65, carabina monocolpo basculante ad aria compressa in tre calibri (.177, .22, .25). Il palcoscenico se lo prende il calcio thumbhole, in noce turco zigrinato, con poggiaguancia regolabile e calciolo in gomma. Hatsan ha lavorato in particolare sull’ergonomia, per rendere agevole e piacevole ogni tiro. La tecnologia Shock Absorber System, che riduce significativamente le vibrazioni, va nella medesima direzione.

Hatsan ha scelto di arricchire il Mod 65 con una serie di accorgimenti. Vi si trovano infatti sicura manuale e automatica, grilletto Quattro Trigger due posizioni regolabile, microtacca di mira regolabile in alzo e deriva e mirino Truglo in fibra ottica con colori ad alto contrasto. Inserita in un manicotto, la canna misura 370 millimetri e porta la lunghezza totale dell’arma a 1.1185 millimetri. 3.000 grammi il peso dell’arma di cui Hatsan deve ancora ufficializzare il prezzo sul mercato internazionale.

Hatsan Mod 65: la velocità alla bocca nei tre calibri

.177: 305 m/s

.22: 245 m/s

.25: 200 m/s

