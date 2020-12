Henry 200th Anniversary Edition, la carabina a leva da collezione

L’Henry 200th Anniversary Edition è la carabina a leva da collezione prodotta per celebrare il bicentenario di Benjamin Tyler Heny.

Il 21 marzo 2021 saranno passati 200 anni dalla nascita di Benjamin Tyler Henry, che definire il fondatore dell’azienda è decisamente riduttivo: pertanto Henry Repeating Arms ha deciso di celebrare la cifra tonda con la 200th Anniversary Edition, carabina a leva da collezione non a caso in 200 pezzi. L’arma è una riproduzione fedele della 1860, realizzata però nel calibro .44-40 WCF e con calcio in noce americano di pregio. Sulla bascula spicca una doppia incisione: a destra il ritratto di Benjamin Henry Tyler circondato da foglie di vite, sull’altro fianco le parole “One of 200” coronate da due nastri. Ogni arma è contrassegnata da un numero di serie compreso tra 001BTH200 e 200BTH2000.

La canna ottagonale bluita misura 622 millimetri (1:36 il passo di rigatura); il calciolo in ottone a forma di mezzaluna ospita uno scomparto per gli strumenti di pulitura stile XIX secolo. L’Henry 200th Anniversary Edition (4.080 grammi) si completa con mire fisse metalliche e caricatore da 13 colpi; 4.286 dollari il prezzo.

Scopri le news, gli approfondimenti legali, tutti i test di armi e i contenuti di Armi Magazine dicembre 2020.