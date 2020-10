Hubana 2021, la nuova fiera di armi nel segno di Iwa

Gli organizzatori di Iwa lanciano Hubana 2021, la fiera dedicata al pubblico non professionale. Suggestiva l’ambientazione tipicamente mitteleuropea.

La pandemia ha costretto Iwa a cambiare i piani, niente appuntamento tradizionale a marzo 2020 e niente formula rivista in autunno: il rilancio passa da Hubana 2021, la fiera di armi e di caccia aperta anche al pubblico non professionale. L’ambientazione è particolarmente suggestiva, il castello barocco Lembeck in Renania settentrionale – Vestfalia vicino al confine con Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo.

Nel corso della fiera, in programma dal 25 al 27 luglio 2021, sarà possibile provare e acquistare i prodotti in esposizione. Il nuovo evento non intacca il calendario di Iwa 2021, la fiera per i professionisti in programma a Norimberga dal 12 al 15 marzo.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi su Armi Magazine.