Il corso Conarmi per licenza armi ed esplodenti sta per partire

Conarmi su Zoom: a inizio febbraio prende il via il corso di primo livello per licenza armi ed esplodenti.

C’è tempo fino al 25 gennaio per iscriversi al corso di primo livello per licenza armi ed esplodenti organizzato da Conarmi sulla piattaforma Zoom. Si tratta della tradizionale serie di lezioni in preparazione all’esame che autorizza a fabbricare, riparare, vendere e assemblare armi comuni da sparo (art. 31 Tulps), vendere materiali esplodenti di 1ª, 4ª e 5ª categoria (art. 47) e fabbricare armi da guerra (art. 28). Il corso si svilupperà per tutto febbraio e tutto marzo per concludersi a inizio aprile secondo il calendario già definito.

Classico il programma che si incentrerà su legislazione, gestione dell’armeria, tecnica delle armi lunghe e corte, materiali esplodenti, ruolo e funzioni del Banco di prova. In cattedra si alterneranno Adele Morelli e Jacopo Pellini. 848 euro il costo dell’iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Conarmi al numero 030 831752 o inviare una e-mail a info@conarmi.org. Conarmi ha già aperto le iscrizioni anche per i corsi su residui di sparo e redazione perizie / consulenze forensi.

