In edicola lo speciale “Le pistole Glock, la storia di un progetto visionario”

Lo speciale Le pistole Glock, la storia di un progetto visionario rappresenta la seconda edizione di un lavoro pubblicato la prima volta nel 2014

Glock è un marchio che nel dna porta intraprendenza, intuizioni innovative, genio imprenditoriale e una certa dote di spregiudicatezza che ne hanno fatto un’azienda di grandissimo successo, non solo nel settore delle armi. Raccogliere il materiale per la prima edizione non fu un lavoro facile, raggiungere le fonti per ottenere carte originali e inedite quasi impossibile, ma riuscimmo a tracciare una storia del personaggio, dell’azienda e delle pistole Glock che fino ad allora mancava, non solo in lingua italiana. Dalla data della prima pubblicazione sono cambiate molte cose: sono aumentati modelli, famiglie, generazioni che contraddistinguono le pistole Glock e sono state introdotte novità che solo sei anni fa erano al di là dell’immaginazione, come per esempio i sistemi di funzionamento a chiusura labile e roto-traslante. Nel 2021 si festeggia il quarantennale della commercializzazione della prima Glock. Questi 40 anni parlano del successo planetario di uno sconosciuto ingegnere austriaco che, confidando in sé e nella propria immaginazione, ha saputo imporsi alla ribalta della storia industriale del XX secolo, sovvertendo gerarchie ormai consolidate e cambiando le prospettive di un prodotto sul quale si credeva fosse stato detto tutto.

Punto di riferimento

Questa seconda edizione di 100 pagine – curata come la prima da Matteo Brogi – ha richiesto un imponente lavoro di aggiornamento dei dati inizialmente raccolti. Accanto alle novità commerciali, è stato necessario scavare tra una mole di comunicati, articoli di giornale, voci mai confermate e mettere in campo tutte le conoscenze per restituire lo stato attuale dell’azienda e della sua notevole produzione. Siamo convinti di esserci riusciti e che questo lavoro costituirà un punto di riferimento, rigoroso nella trattazione ma facilmente fruibile, per chiunque desideri informarsi su Glock e le sue creazioni.

Potete trovare lo speciale Le pistole Glock, la storia di un progetto visionario in edicola, al costo di 10 euro. È anche disponibile la versione digitale, acquistabile al seguente link.