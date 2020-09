La nuova carabina dell’esercito tedesco in prova per Armi Magazine

Fabio Ferrari sta provando la Haenel CR 223, la sorella civile della nuova carabina dell’esercito tedesco. Manca lo sparo a raffica, per il resto ci siamo.

È notizia recentissima: l’omologo del nostro dipartimento per la Difesa ha deciso che la Haenel Mk 56 sarà la nuova carabina dell’esercito tedesco, chiamata a sostituire l’attuale H&K G36. È una decisione importante, che fra l’altro comporta spese per alcune decine di milioni di euro. Nel frattempo sto provando la Haenel CR 223, ossia l’arma sorella dell’Mk 556. La differenza fra le due sigle è la semplice trasposizione del calibro militare (5,56 Nato) in quello civile (.223 Remington).

Ovviamente nella CR 223 manca la possibilità dello sparo a raffica: è nata per il mercato civile come arma lunga semiautomatica. Per il resto ci siamo, è proprio lei dalle finiture, molto curate per una piattaforma AR a pistone, ai comodi comandi ambidestri, dalle mire abbattibili e regolabili alla possibilità di smontare a mano l’astina. Facile installare i moderni sistemi di puntamento e visione notturna o termica. Per il nostro test l’importatore Ruag Italia di Cazzago S. Martino (BS) ha ritenuto opportuno affiancarla a un cannocchiale tattico di alta gamma di produzione Geco su attacco monolitico Tier One.

Senza null’altro anticipare su quanto potrete leggere a breve su Armi Magazine, si tratta di un vero tris d’assi. Non spetta a me giudicare le necessità del Bundeswehr, ma la qualità c’è e si tocca con mano. Ogni elemento di questa carabina appare infatti studiato e realizzato senza compromessi e in funzione della semplicità di utilizzo. Safe shooting a tutti.

