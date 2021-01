Kahles K525i DLR, l’ottica per il tiro dinamico a lunga distanza

La Kahles K525i DLR, nuova ottica per il tiro dinamico a lunga distanza, sarà disponibile dal marzo 2021.

La rotella centrale per compensare la parallasse e la calotta di protezione Twist Guard a rotazione libera, che evita lo spostamento accidentale della torretta senza che ci sia bisogno di bloccare o sbloccare niente, sono le caratteristiche principali della K25i DLR, la nuova ottica per il tiro dinamico a lunga distanza di casa Kahles. Da segnalare anche il fattore d’ingrandimento (5-25x), il campo visivo ampio (tra 7,7 e 1,6 metri a 100 metri), l’utilizzo di caratteri grandi per rendere ancora più rapido l’approccio alle torrette e le dimensioni della leva di regolazione; in fase d’acquisto si può inoltre decidere se la si preferisce a sinistra (#10677) o a destra (#10678). Kahles ha infine scelto un reticolo illuminato SKMR4 sul primo piano focale. La K525i DLR sarà disponibile dal marzo 2021 a 3.610 euro.

Kahles K525i DLR: la scheda tecnica

Ingrandimento: 5-25x

Diametro obiettivo: 56 mm

Pupilla d’uscita: 9,5-2.3 mm

Campo visivo: 7,7-1,6 m a 100 m

Compensazione parallasse: 20 m – ∞

Correzione per click: 0,1 mrad

Lunghezza: 377 mm

Peso: 995 grammi

Prezzo: 3.610 euro

Kahles K525i DLR: la gallery fotografica

1 di 4

Scopri le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi sul portale web di Armi Magazine.