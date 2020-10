Kimber K6s Texas Edition cal. .357 Mag, la prova a fuoco

Il Kimber K6s Texas Edition è una versione particolare del revolver con canna da 2 pollici dell’azienda statunitense.

L’arma riporta sulle guancette in G10 simil avorio la frase “Come and take it” riferendosi alla richiesta di restituire il piccolo cannone che quattro anni prima le autorità messicane avevano dato ai ribelli texani per difendersi dagli indiani Comanche. Sull’altro lato troviamo i confini dello stato del Texas.

Il Kimber K6s Texas Edition è un pezzo da collezione. Sia il fusto sia la canna da 2 pollici sono realizzati in acciaio inossidabile finemente inciso. Il fusto ha finitura satinata mentre la canna ha finitura spazzolata. Il tamburo da sei colpi in .357 Magnum bascula sul lato sinistro, premendo il pulsante posto sullo stesso lato.

Le mire sono composte da un mirino sostituibile e da una tacca di mira regolabile, entrambi con punti bianchi per l’uso in condizioni di scarsa luce.

Il Kimber K6s Dasa Texas Edition funziona a singola e doppia azione, e pesa 650 grammi. L’importatore Paganini lo propone a un prezzo di 2.209 euro.

L’abbiamo messo alla prova al poligono interno del Tsn di Galliate (No).

Troverete la prova del Kimber K6s Dasa Texa Edition sul prossimo numero di dicembre 2020 di Armi Magazine.

