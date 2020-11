Kimber Micro 9 Rapide Black Ice, la nuova pistola compatta due toni

Kimber annuncia la Micro 9 Rapide Black Ice, pistola compatta che declina in dimensioni ridotte le caratteristiche della sorella maggiore.

Aspetto e caratteristiche della full size reinterpretati in una pistola compatta: nasce su queste basi la Micro 9 Rapide Black Ice, la nuova micro (162 millimetri) di casa Kimber. Inizialmente disponibile in calibro 9 mm, l’arma si sviluppa lungo una canna da 8 centimetri netti (1:16 il passo di rigatura) in acciaio inossidabile super resistente; il trattamento DLC aumenta la durezza e facilita le operazioni di pulizia. Per sfinarla il più possibile (440 grammi il peso complessivo) Kimber ha deciso di utilizzare l’alluminio sia per il fusto sia per il carrello. La finitura Kimpro II Silver contrasta col nero dell’impugnatura scalettata in G10 e dà vita al classico contrasto due toni.

La Kimber Micro 9 Rapide Black Ice si completa poi con mire TruGlo Tfx Pro in fibra ottica, caricatore esteso da sette colpi e sicura ambidestra al pollice. Di 3.175 grammi il peso di sgancio del grilletto. Kimber annuncerà a breve il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

