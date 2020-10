Krieghoff K-80 Parcours-X: il fucile sovrapposto da tiro presentato a San Antonio

Il National Sporting Clays Championship di San Antonio (Tx) ha tenuto a battesimo il K-80 Parcours-X, nuovo fucile sovrapposto da tiro di Krieghoff.

Il debutto è stato scenografico: è stato il National Sporting Clays Championship a battezzare la prima uscita pubblica del Krieghoff K-80 Parcours-X, il nuovo fucile sovrapposto da tiro a catalogo dal 2021. A metà estate Krieghoff aveva lanciato il K-80 Parcours, soluzione versatile per il tiro e la caccia. Ora arriva questo nuovo modello più specializzato, nel solo calibro 12 e con la canna di un’unica lunghezza (81 centimetri).

Caratteristica distintiva è il peso di 3.850 grammi, via di mezzo tra il K-80 Sporting e il Parcours originale alla cui agilità Krieghoff aggiunge una canna più pesa. Dotato di strozzatori Krieghoff Thin Wall, grilletto regolabile (peso di sgancio circa 1.700 grammi) e mire fisse, il Krieghoff K-80 Parcours-X sfoggia azione in acciaio placcato in nichel con finitura grigia satinata e calcio in noce turco. Il prezzo di lancio sul mercato americano sarà reso noto nelle prossime settimane.

Scopri le news, gli approfondimenti legali e poi tutti i test di armi su Armi Magazine.