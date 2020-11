La pistola di 007 all’asta

Julien’s Auction batte all’asta la pistola di 007 utilizzata nel primo film del serie.

Altro che oggetto di scena, qua siamo proprio al simbolo di un’epoca: chi si aggiudicherà la prima pistola di 007, che Julien’s Auction batterà all’asta il 3 dicembre, si metterà in casa un pezzo della storia del Novecento. Sean Connery impugnò infatti questa Walther PP in Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No), il primo film di James Bond datato 1962. E nelle sue varianti la Walther ha rappresentato una componente iconica nella costruzione del personaggio. Fino al 2006 l’arma, disattivata, è stata conservata negli archivi di Bapty, lo storico fornitore di armi e oggetti di scena per il cinema. La base d’asta oscillerà tra i 150.000 e i 200.000 dollari. L’asta, che Julien’s Auction ha battezzato Icons & Idols Trilogy – Hollywood, si terrà a Beverly Hills; è comunque consentita anche la partecipazione online.

I cinefili hanno motivi per sognare. Oltre alla pistola di James Bond andranno all’incanto il casco di Tom Cruise in Top Gun, la benda usata da John Wayne in Il Grinta, oggetti di scena da Terminator 2, Pulp Fiction e Ritorno al futuro e appartenuti a Marilyn Monrore, Greta Garbo, Elizabeth Taylor e Bette Davis.

